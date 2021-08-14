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Повені у Туреччині: кількість жертв зросла до 40, регіон оголосили зоною стихійного лиха

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Зеленський і Кулеба висловили співчуття Туреччині у зв’язку з катастрофічними повенями

Субота, 14 серпня 2021, 13:55

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловили співчуття Туреччині у зв’язку з повенями у причорноморських провінціях, що забрали життя щонайменш 40 людей. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щирі співчуття президенту Реджепу Таїпу Ердогану і дружньому турецькому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - заявив Зеленський у своєму Twitter.

"Глибоко засмучений звістками про нищівні повені у Туреччині, які призвели до жертв і руйнувань. Глибоко співчуваю рідним загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна із нашими турецькими друзями та союзниками у цей важкий час випробувань", - написав Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, на ранок 14 серпня кількість підтверджених загиблих від стихії досягла 40 осіб. Постраждалі райони оголосили зоною стихійного лиха.

Перед цим на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам. Тоді загинули 8 осіб.

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Туреччина стихійні лиха
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