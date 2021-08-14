Зеленский и Кулеба выразили соболезнования Турции в связи с катастрофическими наводнениями

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразили соболезнования Турции в связи с наводнениями в причерноморских провинциях, унесших жизни как минимум 40 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Искренние соболезнования президенту Реджеп Тайипу Эрдогану и дружескому турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Зеленский в своем Twitter.

Щирі співчуття Президенту @RTErdogan і дружньому 🇹🇷 народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2021

"Глубоко опечален известием о разрушительных наводнения в Турции, которые привели к жертвам и разрушениям. Глубоко сочувствую родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с нашими турецкими друзьями и союзниками в это трудное время испытаний", - написал Дмитрий Кулеба.

Я глибоко засмучений звістками про нищівні повені у Туреччині, які призвели до жертв і руйнувань. Глибоко співчуваю рідним загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна із нашими турецькими друзями та союзниками у цей важкий час випробувань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2021

Как сообщалось, на утро 14 августа количество подтвержденных погибших от стихии достигло 40 человек. Пострадавшие районы объявили зоной стихийного бедствия.

Перед этим на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам. Тогда погибли 8 человек.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу.