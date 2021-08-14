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Зеленский и Кулеба выразили соболезнования Турции в связи с катастрофическими наводнениями

Суббота, 14 августа 2021, 13:55

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразили соболезнования Турции в связи с наводнениями в причерноморских провинциях, унесших жизни как минимум 40 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Искренние соболезнования президенту Реджеп Тайипу Эрдогану и дружескому турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Зеленский в своем Twitter.

"Глубоко опечален известием о разрушительных наводнения в Турции, которые привели к жертвам и разрушениям. Глубоко сочувствую родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с нашими турецкими друзьями и союзниками в это трудное время испытаний", - написал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, на утро 14 августа количество подтвержденных погибших от стихии достигло 40 человек. Пострадавшие районы объявили зоной стихийного бедствия.

Перед этим на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам. Тогда погибли 8 человек.

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Турция стихийные бедствия
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