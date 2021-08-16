Часть афганцев, эвакуированных украинским самолетом, попросили об убежище в Украине

Часть граждан Афганистана, эвакуированных украинским самолетом из Кабула, уже имеют вид на жительство в Украине, а часть попросили о статусе беженцев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если говорить об иностранцах, те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, опять-таки граждане Афганистана, обратилась за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине", - рассказал Демченко.

По его словам, многие граждане Афганистана из тех, что прибыли украинским самолетом, отправились в другие страны.

"Часть тех, кто все-таки нуждается в защите или пребывании и им некуда лететь, пока переданы представителям Государственной миграционной службы, - пояснил Демченко.

Дополнено: в комментарии "Украинской правде" Андрей Демченко рассказал, что заявки о предоставлении статуса беженца подали 9 граждан Афганистана. Остальные вылетели в другие страны мира.

Он рассказал, что афганцы, которые прибыли в Украину, прошли предварительную проверку, к которой были привлечены правоохранительные органы.

Напомним, ночью украинский самолет вывез из занятого талибами Кабула почти 80 человек - 8 украинцев и граждан других стран - Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Афганистана.

Тысячи афганцев и иностранцев образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США. Некоторые люди пытаются цепляться за самолеты, не давая им взлететь.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

По данным МИД Украины, в Афганистане остаются до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.