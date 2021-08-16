У Чехії два міста піднімуть над меріями прапор України 24 серпня
Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.
"Як сказано у постанові, це буде зроблено з нагоди 30-ї річниці незалежності України, на знак підтримки українського народу, який утверджує у своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави", - написав Перебийніс.
Пізніше посол написав, що прапор України 24 серпня піднімуть також над мерією міста Брно.
Нагадаємо, чеські військові 24 серпня візьмуть участь у параді, організованому в Києві з нагоди Дня незалежності України. Раніше стало відомо, що участь у параді в Києві також візьмуть військовослужбовці з Молдови.