Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща передасть Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Частина афганців, евакуйованих українським літаком, попросили про притулок в Україні

Країни ЄС закривають посольства та евакуюють дипломатів з Кабула

Кількість загиблих від повеней у Туреччині зросла до 70, десятки зниклих безвісти






У Чехії два міста піднімуть над меріями прапор України 24 серпня

Понеділок, 16 серпня 2021, 16:26

Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Як сказано у постанові, це буде зроблено з нагоди 30-ї річниці незалежності України, на знак підтримки українського народу, який утверджує у своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави", - написав Перебийніс.

Пізніше посол написав, що прапор України 24 серпня піднімуть також над мерією міста Брно.

Нагадаємо, чеські військові 24 серпня візьмуть участь у параді, організованому в Києві з нагоди Дня незалежності України. Раніше стало відомо, що участь у параді в Києві також візьмуть військовослужбовці з Молдови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua