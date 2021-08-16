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В Чехии два города поднимут над мэриями флаг Украины 24 августа

Понедельник, 16 августа 2021, 16:26

Городской совет чешского города Пардубице принял решение поднять над мэрией 24 августа флаг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Как сказано в постановлении, это будет сделано по случаю 30-й годовщины независимости Украины, в знак поддержки украинского народа, утверждающего в своей стране демократические ценности, а также противостоящего оккупации Россией части территории своего государства", - написал Перебийнис.

Позже посол написал, что флаг Украины 24 августа поднимут также над мэрией города Брно.

Напомним, чешские военные 24 августа примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины. 

Ранее стало известно, что участие в параде в Киеве также примут военнослужащие из Молдовы.

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