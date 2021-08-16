В Чехии два города поднимут над мэриями флаг Украины 24 августа
Городской совет чешского города Пардубице принял решение поднять над мэрией 24 августа флаг Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Как сказано в постановлении, это будет сделано по случаю 30-й годовщины независимости Украины, в знак поддержки украинского народа, утверждающего в своей стране демократические ценности, а также противостоящего оккупации Россией части территории своего государства", - написал Перебийнис.
Позже посол написал, что флаг Украины 24 августа поднимут также над мэрией города Брно.
Напомним, чешские военные 24 августа примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
Ранее стало известно, что участие в параде в Киеве также примут военнослужащие из Молдовы.