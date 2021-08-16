Польща передасть Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Польща у вівторок передасть в Україну 650 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

Дворчик заявив, що Польща досі надсилала вакцини від COVID -19 компанії Pfizer Австралії (1 млн доз), Іспанії (2,4 млн), Португалії (0,6 млн). 1 мільйон доз вакцини Moderna було відправлено до Норвегії. У вівторок 650 тисяч доз AstraZeneca буде передано Україні.

Голова Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхал Кучмєровський повідомив, що ціни на перепродані Польщею вакцини не розголошуються.

"Є правило не втратити і не заробити. Окремі країни покривають витрати на транспорт, який ми організовуємо", - додав він.

Нагадаємо, уряд Греції вирішив надати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Крім того, Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу в рамках досягнутих раніше домовленостей.