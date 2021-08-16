Туреччина почала евакуацію своїх громадян з Афганістану, посольство продовжує роботу

Понад 300 громадян Туреччини евакуювали з Афганістану спеціальним авіарейсом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

324 особи прибули до аеропорту Стамбула пообіді 16 серпня спеціальним рейсом Turkish Airlines. Достеменно невідомо, коли здійснять рейс за наступними людьми - через хаотичну ситуацію в аеропорту Кабулу.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що посольство у Кабулі продовжує роботу цілодобово і тримає зв’язок з усіма громадянами Туреччини. За його словами, йдеться про евакуацію близько 1500 осіб - турків, що жили й працювали в країні, а також співробітників деяких турецьких компаній.

Компанія Turkish Airlines, як і всі авіакомпанії, з 16 серпня скасувала комерційні авіарейси до афганської столиці. Зазвичай їх здійснювали близько 10 щодня.

У той же час, Міноборони Туреччини скликало спеціальну нараду, щоб обговорити ситуацію в Афганістані. В міжнародному аеропорту перебуває у тому числі близько 500 турецьких військових.

Як відомо, країни ЄС закривають свої посольства в Афганістані та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабулу, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США. Деякі люди намагаються чіплятися за літаки, не даючи їм злетіти.

ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.

В ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, у тому числі Афганістану. За даними МЗС України, в Афганістані залишаються до 50 громадян України, дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.