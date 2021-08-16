Турция начала эвакуацию своих граждан из Афганистана, посольство продолжает работу

Более 300 граждан Турции эвакуировали из Афганистана специальным авиарейсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

324 человека прибыли в аэропорт Стамбула после обеда 16 августа специальным рейсом Turkish Airlines. Точно неизвестно, когда осуществят следующий рейс - из-за хаотической ситуации в аэропорту Кабула.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что посольство в Кабуле продолжает работу круглосуточно и держит связь со всеми гражданами Турции. По его словам, речь идет об эвакуации около 1500 человек - граждан Туреции, живших и работавших в стране, а также сотрудников некоторых турецких компаний.

Компания Turkish Airlines, как и все авиакомпании, с 16 августа отменила коммерческие авиарейсы в афганскую столицу. Обычно их осуществляли около 10 ежедневно.

В то же время, Минобороны Турции созвало специальное совещание, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. В международном аэропорту находится в том числе около 500 турецких военных.

Как известно, страны ЕС закрывают свои посольства в Афганистане и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США. Некоторые люди пытаются цепляться за самолеты, не давая им взлететь.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана. По данным МИД Украины, в Афганистане остаются до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.