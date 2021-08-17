Поблизу Афін спалахнули дві нові великі пожежі

У Греції спалахнули дві нові великі пожежі, які спричинили евакуацію сіл на південний схід та північний захід від Афін - лише через кілька днів після того, як пожежі поглинули великі масиви лісу на північ від столиці країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Постраждалих немає, але грецькі ЗМІ повідомляють, що кілька будівель було пошкоджено.

Перший осередок вогню спалахнув в регіоні Кератея на південний схід від Афін, загорілися чагарники, з’явилася загроза національному парку в районі Суніон. Три громади наказали евакуювати. Деякі жителі відчайдушно замочували свої будинки, а волонтери зі шлангами допомагали гасити пожежі. Понад 100 пожежників, вісім літаків та 11 гелікоптерів намагалися стримати полум’я, яке згасло до вечора.

Місцевий мер Дімітріс Дукас сказав грецькому телебаченню, що влада розслідує повідомлення про підпал.

По інший бік столиці, на північний захід, у районі Віліа спалахнула інша пожежа, яка призвела до евакуації ще восьми сіл. Сильний вітер заважав гасити пожежу, а полум’я загрожувало поширитися на сусідню лісисту гору.

З цією пожежею боролися 240 пожежників - у тому числі 143 з Польщі - за підтримки восьми літаків та дев’яти гелікоптерів.

У пожежній службі повідомили, що 45 лісових пожеж спалахнули по всій країні з кінця неділі до пізнього понеділка. Більшість із них вдалося швидко загасити.

Хоча в Греції через спекотну і суху погоду влітку часто відбуваються лісові пожежі, в цьому році по всій країні спалахнули сотні пожеж через особливо тривалу і сильну хвилю тепла.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс 12 серпня назвав пожежі найбільшою екологічною катастрофою, яку Греція бачила за останні десятиліття.