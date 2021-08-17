Близ Афин вспыхнули два новых крупных пожара

В Греции вспыхнули два новых больших пожара, которые повлекли за собой эвакуацию сел на юго-восток и северо-запад от Афин - лишь через несколько дней после того, как пожары поглотили большие массивы леса к северу от столицы страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пострадавших нет, но греческие СМИ сообщают, что несколько зданий были повреждены.

Первый очаг огня вспыхнул в регионе Кератея к юго-востоку от Афин, загорелись кусты, появилась угроза национальному парку в районе Сунион. Три общины приказали эвакуировать. Некоторые жители отчаянно замачивали свои дома, а волонтеры со шлангами помогали тушить пожары. Более 100 пожарных, восемь самолетов и 11 вертолетов пытались сдержать пламя, которое угасло до вечера.

Местный мэр Димитрис Дукас сказал греческому телевидению, что власти расследуют сообщения о поджоге.

По другую сторону столицы, на северо-западе, в районе Вилия вспыхнул другой пожар, который привел к эвакуации еще восьми сел. Сильный ветер мешал тушить пожар, пламя грозило распространиться на соседнюю лесистую гору.

С этим пожаром боролись 240 пожарных - в том числе 143 из Польши - при поддержке восьми самолетов и девяти вертолетов.

В пожарной службе сообщили, что 45 лесных пожаров вспыхнули по всей стране с конца воскресенья до позднего понедельника. Большинство из них удалось быстро потушить.