Австрія пропонує "центри депортації" для афганців у сусідніх з Афганістаном країнах

Австрія запропонувала в якості альтернативи депортації нелегальних іммігрантів в Афганістан створити "центри депортації" в сусідніх країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Якщо депортації більш неможливі через обмеження, накладені на нас Європейською конвенцією з прав людини, необхідно розглянути альтернативи", - заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер в спільній заяві з міністром закордонних справ Олександром Шалленбергом.

"Центри депортації в районі навколо Афганістану були б однієї з можливостей. Це вимагає сили і підтримки Європейської комісії. Я запропоную це на раді міністрів внутрішніх справ", - додав Негаммер, маючи на увазі онлайн-зустріч міністрів внутрішніх справ ЄС в середу.

Міністри також запропонували розширити зустріч і включити в неї міністрів закордонних справ, щоб координувати політику в Афганістані. Однак незабаром після цього глава зовнішньополітичного відомства блоку скликав на вівторок зустріч міністрів закордонних справ щодо Афганістану.

Австрія була однією з шести держав-членів ЄС, які минулого тижня попередили Єврокомісію про неприпустимість припинення депортації афганських прохачів притулку, які отримали відмову, незважаючи на наступ "Талібану". З тих пір троє з шести - Данія, Німеччина та Нідерланди - змінили позицію.

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