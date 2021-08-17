Австрия предлагает "центры депортации" для афганцев в соседних с Афганистаном странах

Австрия предложила в качестве альтернативы депортации нелегальных иммигрантов в Афганистан создать "центры депортации" в соседних странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Если депортации более невозможны из-за ограничений, наложенных на нас Европейской конвенцией о правах человека, необходимо рассмотреть альтернативы", - заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в совместном заявлении с министром иностранных дел Александром Шалленбергом.

"Центры депортации в районе вокруг Афганистана были бы одной из возможностей. Это требует силы и поддержки Европейской комиссии. Я предложу это на совете министров внутренних дел", - добавил Нехаммер, имея в виду онлайн-встречу министров внутренних дел ЕС в среду.

Министры также предложили расширить встречу и включить в нее министров иностранных дел, чтобы координировать политику в Афганистане. Однако вскоре после этого глава внешнеполитического ведомства блока созвал на вторник встречу министров иностранных дел по Афганистану.

Австрия была одним из шести государств-членов ЕС, которые на прошлой неделе предупредили Еврокомиссию о недопустимости прекращения депортации получивших отказ афганских просителей убежища, прибывающих в Европу, несмотря на наступление "Талибана". С тех пор трое из шести - Дания, Германия и Нидерланды - изменили позицию.

Читайте также: Афганская проблема Байдена: что заставило США уйти и проблемы это для них создаст