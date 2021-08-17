З Кабула прибув перший евакуаційний рейс Франції, посол залишається в аеропорту

До аеропорту Руассі-Шарль де Голль прибув перший французький евакуаційний рейс з Афганістану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерело в міністерстві оборони.

На борту літака А310 прибули 45 французів та іноземних громадян, а також близько 60 військових, але останні - не з Кабула, а з бази в Абу-Дабі в ОАЕ.

Згодом цю інформацію підтвердила міністерка оборони Флоранс Парлі.

"У нас подвійний "повітряний міст" між Абу-Дабі й Кабулом та Абу-Дабі і Францією… Це дуже складна операція в умовах хаосу", - прокоментувала вона.

За її словами, евакуювати потрібно ще кілька десятків людей.

Раніше 17 серпня у Єлисейському палаці сказали, що поки "надто рано" вирішувати щось щодо збереження або закриття посольства Франції у Кабулі.

На даний час посол Давід Мартінон і частина команди посольства залишаються в аеропорту Кабула і допомагають організовувати евакуацію решти французьких громадян та афганців, які співпрацювали з французькими місіями та організаціями.

Як повідомлялося раніше, американський C-17 Globemaster III єдиним рейсом евакуював близько 640 афганців. На борт не планували брати стільки пасажирів, але після того, як люди в паніці самостійно залізли в літак, їх вирішили не виганяти.

Нагадаємо, після переходу влади в Афганістані до угроповання "Талібан" 15 серпня країни ЄС закрили свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО буде продовжувати підтримувати роботу аеропорту Кабула і пріоритетом є евакуація громадян країн-членів, а також афганців.

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