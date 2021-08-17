Из Кабула прибыл первый эвакуационный рейс Франции, посол остается в аэропорту

В аэропорт Руасси-Шарль де Голль прибыл первый французский эвакуационный рейс из Афганистана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в министерстве обороны.

На борту самолета А310 прибыли 45 французов и иностранных граждан, а также около 60 военных, но последние - не из Кабула, а с базы в Абу-Даби в ОАЭ.

Впоследствии эту информацию подтвердила министр обороны Флоранс Парли.

"У нас двойной "воздушный мост" между Абу-Даби и Кабулом и Абу-Даби и Францией ... Это очень сложная операция в условиях хаоса", - прокомментировала она. По её словам, эвакуировать нужно еще несколько десятков человек.

Ранее 17 августа во Елисейском дворце сказали, что пока "слишком рано" решать что-то по поводу сохранения или закрытия посольства Франции в Кабуле.

В настоящее время посол Давид Мартинон и часть команды посольства остаются в аэропорту Кабула и помогают организовывать эвакуацию остальных французских граждан и афганцев, которые сотрудничали с французскими миссиями и организациями.

Как сообщалось ранее, американский C-17 Globemaster III одним рейсом эвакуировал около 640 афганцев. На борт не планировали брать столько пассажиров, но после того, как люди в панике самостоятельно залезли в самолет, их решили не выгонять.

Напомним, после перехода власти в Афганистане в группировке "Талибан" 15 августа страны ЕС эвакуируют своих дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит поддерживать работу аэропорта Кабула.

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