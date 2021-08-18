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Франція другим евакуаційним рейсом вивезла з Кабула ще 216 осіб

Середа, 18 серпня 2021, 11:41

У ніч на середу Франція евакуювала другим рейсом із Кабула в Абу-Дабі 216 осіб, зокрема 184 афганців.

Про це повідомив глава МЗС Жан-Ів Ле Дріан, пише "Європейська правда" з посиланням на Liberation.

За його словами, серед евакуйованих - французькі і афганські громадяни, які ховалися в будівлі французького посольства в Кабулі.

Напередодні 41 громадянин Франції та інших країн були вивезені евакуаційним рейсом з Кабула. Ці люди вже прибули до Парижа після зупинки в Абу-Дабі.

Як повідомлялося, понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".

Глава МЗС України пообіцяв  евакуацію 12 українцям, які застрягли на військовій базі біля Кабула.

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