Франція другим евакуаційним рейсом вивезла з Кабула ще 216 осіб
У ніч на середу Франція евакуювала другим рейсом із Кабула в Абу-Дабі 216 осіб, зокрема 184 афганців.
Про це повідомив глава МЗС Жан-Ів Ле Дріан, пише "Європейська правда" з посиланням на Liberation.
За його словами, серед евакуйованих - французькі і афганські громадяни, які ховалися в будівлі французького посольства в Кабулі.
Напередодні 41 громадянин Франції та інших країн були вивезені евакуаційним рейсом з Кабула. Ці люди вже прибули до Парижа після зупинки в Абу-Дабі.
Як повідомлялося, понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".
Глава МЗС України пообіцяв евакуацію 12 українцям, які застрягли на військовій базі біля Кабула.
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