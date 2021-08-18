Франция вторым эвакуационным рейсом вывезли из Кабула еще 216 человек

В ночь на среду Франция эвакуировала вторым рейсом из Кабула в Абу-Даби 216 человек, в том числе 184 афганцев.

Об этом сообщил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Liberation.

По его словам, среди эвакуированных - французские и афганские граждане, которые прятались в здании французского посольства в Кабуле.

Накануне 41 гражданин Франции и других стран были вывезены эвакуационным рейсом из Кабула. Эти люди уже прибыли в Париж после остановки в Абу-Даби.

Как сообщалось, более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".

Глава МИД Украины пообещал эвакуацию 12 украинцев, которые застряли на военной базе около Кабула.