Самолет Нидерландов, отправленный для эвакуации, вылетел пустым из Кабула

Самолет, отправленный в Кабул Нидерландами и другими странами Северной Европы для эвакуации людей, был вынужден взлететь без пассажиров во вторник вечером на фоне хаоса в аэропорту.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Telegraaf.

Нидерланды совместно с Финляндией и Норвегией отправили военно-транспортный самолет Boeing С-17. Кааг рассказала, что у пассажиров не было возможности попасть на территорию аэропорта.

"Надеюсь, завтра ситуация улучшится. Там было много людей со своими семьями, со своими детьми. Они стояли у ворот аэропорта. Я думаю, это ужасно", - сказала министр, добавив, что она ведет консультации с американцами, чтобы предотвратить повторение подобного события.

Самолет пробыл на земле в течение получаса, прежде чем взлетел без пассажиров. На видео, сделанном голландцем, ожидающим в аэропорту, видно, как люди застряли у выхода на посадку.

Изначально Нидерланды отправили самолет, чтобы помочь эвакуировать около 1000 сотрудников посольства, переводчиков и членов их семей из Афганистана в понедельник, но он был вынужден развернуться, не имея возможности приземлиться в Кабуле из-за хаоса в международном аэропорту.

Не только голландцы не смогли эвакуировать значительное количество персонала из Афганистана. Во вторник утром из Кабула вылетел немецкий самолет, на борту которого находилось всего семь эвакуированных. Однако, затем второй немецкий самолет сумел вывезти 120 человек.

Как сообщалось ранее, американский C-17 Globemaster III единственным рейсом эвакуировал около 640 афганцев. На борт не планировали брать столько пассажиров, но после того, как люди в панике самостоятельно залезли в самолет, их решили не выгонять.

Читайте также: Афганская проблема Байдена: что заставило США уйти и проблемы это для них создаст.