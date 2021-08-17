Другий евакуаційний літак Німеччини вивіз з Кабула 120 людей

Другий евакуаційний літак Бундесверу вирушив з Кабула зі 120 людьми на борту, після того, як попередній рейс - лише з сімома.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Військовий літак A400M за годину після прибуття до афганської столиці вирушив у зворотню подорож із близько 120 пасажирами. Це громадяни Німеччини та інших країн-членів НАТО, а також афганці, які співпрацювали з західними партнерами та яким вдалося потрапити до військової частини аеропорту.

Попередній А400М, який мав забрати понад сотню людей, вилетів з Кабула з всього 7 евакуйованими.

Це пояснили тим, що решта людей з евакуаційного списку не змогли потрапити до літака через хаос в аеропорту.

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Як повідомлялося раніше, американський C-17 Globemaster III єдиним рейсом евакуював близько 640 афганців. На борт не планували брати стільки пасажирів, але після того, як люди в паніці самостійно залізли в літак, їх вирішили не виганяти.

Нагадаємо, після переходу влади в Афганістані до угроповання "Талібан" 15 серпня країни ЄС закрили свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни.

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