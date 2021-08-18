Литва відправила в Україну ще 46 тисяч доз вакцини AstraZeneca 

Литва у середу відправила до України другу партію доз вакцини AstraZeneca, яку дарує нашій країні.

Про це у середу повідомило міністерство охорони здоров’я Литви, пише "Європейська правда".

"Литва продовжує підтримувати дружні зарубіжні країни, у яких немає постійних поставок вакцин. Тому партію з 27 500 доз вакцини Vaxzevria було доставлено ​​до Вірменії літаком у вівторок, а 46 000 доз цієї вакцини було відправлено в Україну в середу", - йдеться у повідомленні.

На початку серпня Литва відправила до України перші 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Загалом Литва планує передати Україні 131 тисячу доз вакцини.

"Цією підтримкою Литва висловлює своє зобов'язання з надання допомоги Східному партнерству і іншим дружнім країнам, які не отримують регулярні поставки вакцин проти COVID-19", - заявили у литовському міністерстві.

За рішенням уряду Литви іноземні країни отримають у подарунок 220 тисяч доз вакцини Vaxzevria. Партії цієї вакцини вже отримали Тайвань, Молдова і Грузія.