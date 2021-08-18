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Литва отправила в Украину еще 46 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Среда, 18 августа 2021, 13:22

Литва в среду отправила в Украину вторую партию доз вакцины AstraZeneca, которую дарит нашей стране.

Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения Литвы, пишет "Европейская правда".

"Литва продолжает поддерживать дружеские зарубежные страны, в которых нет постоянных поставок вакцин. Поэтому партию из 27 500 доз вакцины Vaxzevria было доставлено в Армению самолетом во вторник, а 46 тысяч доз этой вакцины было отправлено в Украину в среду", - говорится в сообщении.

В начале августа Литва отправила в Украину первые 54 тысячи вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В целом Литва планирует передать Украине 131 тысячу доз вакцины.

"Этой поддержкой Литва выражает свое обязательство по оказанию помощи Восточному партнерству и другим дружественным странам, которые не получают регулярные поставки вакцин против COVID-19", - заявили в литовском министерстве.

По решению правительства Литвы другие страны получат в подарок 220 тысячи доз вакцины Vaxzevria. Партии этой вакцины уже получили Тайвань, Молдова и Грузия.

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