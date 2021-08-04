Литва відправила до України першу партію вакцин з подарунка у розмірі 130 тисяч доз
Середа, 4 серпня 2021, 14:43
Литва відправила до України перші 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca - більше третини від загальної кількості, яку планує подарувати.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я.
"Ми почуваємося зобов’язаними допомогти таким країнам, як Україна, які не отримують поставок регулярно", - зазначили у МОЗ.
Загалом Литва планує передати Україні 131 тисячу доз вакцини. Решта 77 тисяч доз будуть відправлені у найближчі кілька тижнів.
Сама Литва отримує нові партії вакцини щотижня.
Нагадаємо, також 4 серпня Україна отримала 500 тисяч доз вакцини від Данії в рамках досягнутих раніше домовленостей.
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