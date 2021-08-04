Литва відправила до України першу партію вакцин з подарунка у розмірі 130 тисяч доз

Литва відправила до України перші 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca - більше третини від загальної кількості, яку планує подарувати.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я.

"Ми почуваємося зобов’язаними допомогти таким країнам, як Україна, які не отримують поставок регулярно", - зазначили у МОЗ.

Загалом Литва планує передати Україні 131 тисячу доз вакцини. Решта 77 тисяч доз будуть відправлені у найближчі кілька тижнів.

Сама Литва отримує нові партії вакцини щотижня.

Нагадаємо, також 4 серпня Україна отримала 500 тисяч доз вакцини від Данії в рамках досягнутих раніше домовленостей.