Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща дала гуманітарну візу чоловіку білоруської спортсменки Тимановської

Українські COVID-сертифікати в "Дії" успішно пройшли технічну оцінку в ЄС

У Чехії зіткнулися пасажирські потяги: 2 загиблих, понад 30 постраждалих

Кулеба та Єрмак приїхали до США для підготовки візиту Зеленського






Литва відправила до України першу партію вакцин з подарунка у розмірі 130 тисяч доз

Середа, 4 серпня 2021, 14:43

Литва відправила до України перші 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca - більше третини від загальної кількості, яку планує подарувати.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я.

"Ми почуваємося зобов’язаними допомогти таким країнам, як Україна, які не отримують поставок регулярно", - зазначили у МОЗ.

Загалом Литва планує передати Україні 131 тисячу доз вакцини. Решта 77 тисяч доз будуть відправлені у найближчі кілька тижнів.

Сама Литва отримує нові партії вакцини щотижня.

Нагадаємо, також 4 серпня Україна отримала 500 тисяч доз вакцини від Данії в рамках досягнутих раніше домовленостей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Вакцини
powered by lun.ua