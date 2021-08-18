В давке у ворот аэропорта Кабула пострадали 17 человек - представитель НАТО

Семнадцать человек пострадали в среду в давке у ворот аэропорта в столице Афганистана Кабуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя НАТО, работающего в аэропорту.

Афганским мирным жителям, желающим уехать после того, как в воскресенье талибы захватили столицу, было приказано не собираться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы для поездки.

Однако все больше людей пытаются попасть в аэропорт, поскольку западные страны активизировали эвакуацию своих дипломатов и других лиц.

Чиновник, который отказался назвать свое имя, сказал, что не слышал никаких сообщений о насилии со стороны боевиков "Талибана" за пределами аэропорта.

Напомним, украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД пока не получил разрешение на доступ в аэропорт Кабула и проведения эвакуации.

Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".