Члена французької QAnon звинуватили у підбурюванні до повстання і повалення держави

Колишній жандарм, який підтримує французький варіант руху QAnon, був звинувачений в розпалюванні повстання в збройних силах і проведенні кампанії з повалення французької держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

53-річний Крістіан Майо, який служив десантником, був знайдений у схованці в центральній частині Франції. Він є одним з чотирьох колишніх військовослужбовців, заарештованих за останні дев'ять місяців за участь у Національній раді перехідного періоду (NCT). Ця група виступає за повстання проти держави.

Як і QAnon в США, французька NCT стверджує, що країною керує глобальна еліта педофілів, які поклоняються сатані, але вона була заснована 10 років тому, до появи американського руху епохи Трампа.

Майо, відомий як "Стен" і "Білий Зорро", розшукувався за порушення умов свого звільнення після відбуття двох років з чотирирічного терміну за допомогу жінці в плануванні викрадення її дітей у їх батька, якого вона звинуватила в педофілії.

"Крістіан Майо визнає дії, в яких його звинувачують, в тому числі бажання створити нову систему правління, і він вважає, що на нього покладена місія з відновлення справедливості", - сказав прокурор департаменту Альє Ерік Невьо.

Майо спеціалізувався на контактах з діючими членами жандармерії, інших підрозділів збройних сил і судових органів та попереджав їх про те, що вони ризикують піддатися судовому переслідуванню з боку майбутніх "військово-народних трибуналів", якщо не будуть підкорятися наказам і боротися з нібито "корумпованою" державою, якій вони служили.

Під час протестів "жовтих жилетів" 2018-2019 років група Майо заявила, що в жандармерію проникла ізраїльська секретна служба Моссад.

Детальніше про QAnon читайте у статті - "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".