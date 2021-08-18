Члена французской QAnon обвинили в призывам к восстанию и попытке свержения государства

Бывший жандарм, поддерживавший французский вариант движения QAnon, был обвинен в разжигании восстания в вооруженных силах и проведении кампании по свержению французского государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

53-летний Кристиан Майо, который служил десантником, был найден в укрытии в центральной части Франции. Он является одним из четырех бывших военнослужащих, арестованных за последние девять месяцев за предполагаемое участие в Национальном совете переходного периода (NCT). Эта группа выступает за восстание против государства.

Как и QAnon в США, французская NCT утверждает, что страной управляет глобальная элита педофилов, поклоняющихся сатане, но она была основана 10 лет назад, до появления американского движения эпохи Трампа.

Майо, известный как "Стэн" и "Белый Зорро", разыскивался за нарушение условий своего освобождения после отбытия двух лет из четырехлетнего срока за помощь женщине в планировании похищения ее детей у их отца, которого она обвинила в педофилии.

"Кристиан Майо признает действия, в которых его обвиняют, в том числе желание создать новую систему правления, и он считает, что на него возложена миссия по восстановлению справедливости", - сказал прокурор департамента Алье Эрик Невё.

Майо специализировался на контактах с действующими членами жандармерии, других подразделений вооруженных сил и судебных органов и предупреждении их о том, что они рискуют подвергнуться судебному преследованию со стороны будущих "военно-народных трибуналов", если не будут не подчиняться приказам и бороться с якобы "коррумпированным" государством, которому они служили.

Во время протестов "желтых жилетов" 2018-2019 годов группа Майо заявила, что в жандармерию проникла израильская секретная служба Моссад.

Детальнее о движении QAnon читайте в статье - "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США".