Фінляндія призупинила депортацію мігрантів до Афганістану

Уряд Фінляндії призупинив депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в наданні притулку, до нормалізації ситуації з безпекою в їх країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МВС Фінляндії.

"Фінська влада уважно стежить за розвитком ситуації з безпекою в Афганістані. У липні Фінляндія однією з перших почала діяти з цього приводу і на практиці призупинила повернення в Афганістан", - заявила міністр внутрішніх справ Марія Охісало.

Також наголошується, що Імміграційна служба Фінляндії продовжить приймати заяви від мігрантів, і нова інформація про ситуацію в країні буде братися до уваги при оцінці умов надання притулку.

"Ніхто не може бути повернутий в район, де він або вона будуть піддані страті, тортурам, переслідуванню або іншому нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню", - наголошується в заяві

Минулого тижня уряд вирішив, що Фінляндія може прийняти 170 осіб з Афганістану. У цю квоту входять афганці та їхні сім'ї, які працювали на владу.

Нагадаємо, шість держав-членів ЄС минулого тижня попередили Єврокомісію про неприпустимість припинення депортації афганських прохачів притулку, які отримали відмову, незважаючи на наступ "Талібану". З тих пір троє з шести - Данія, Німеччина та Нідерланди - змінили позицію.

Читайте також - Афганська проблема Байдена: що змусило США піти та які проблеми це для них створить