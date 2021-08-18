Финляндия приостановила депортацию мигрантов в Афганистан

Правительство Финляндии приостановило депортацию в Афганистан мигрантов, которым отказали в убежище, до нормализации ситуации с безопасностью в их стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МВД Финляндии.

"Финские власти внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью в Афганистане. В июле Финляндия одной из первых начала действовать по этому поводу и на практике приостановила возвращение в Афганистан", - заявила министр внутренних дел Мария Охисало.

Также отмечается, что Иммиграционная служба Финляндии продолжит принимать заявления о мигрантов, и новая информация о ситуации в стране будет приниматься во внимание при оценке условий предоставления убежища.

"Никто не может быть возвращен в район, где он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам, преследованию или другому бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - отмечается в заявлении

На прошлой неделе правительство решило, что Финляндия может принять 170 человек из Афганистана. В эту квоту входят афганцы и их семьи, работавшие на власти.

Напомним, шесть государств-членов ЕС на прошлой неделе предупредили Еврокомиссию о недопустимости прекращения депортации получивших отказ афганских просителей убежища, прибывающих в Европу, несмотря на наступление "Талибана". С тех пор трое из шести - Дания, Германия и Нидерланды - изменили позицию.

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