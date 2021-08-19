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Будівлю Ради Європи до Дня незалежності підсвітять кольорами прапора України

Четвер, 19 серпня 2021, 10:10

До 30-ї річниці незалежності України будівлю Ради Європи у Страсбурзі підсвітять кольорами українського прапора.

Про це повідомило постійне представництво України при Раді Європи, передає "Європейська правда".

"Вже скоро! У День Державного прапора України та з нагоди 30-ї річниці незалежності України будівля однієї з найстаріших та найбільших європейських організацій - Ради Європи - 23 та 24 серпня засяє кольорами українського прапора", - йдеться у повідомленні представництва у Facebook.

Як повідомлялося, Ніагарський водоспад на кордоні Канади та США освітлять у синьо-жовті кольори до Дня незалежності України.

Крім того, до Дня незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також низка інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.

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Рада Європи
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