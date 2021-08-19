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Поліція Литви відповіла тролінгом на поширення фейків: "Застосуємо газ з вакциною"

Четвер, 19 серпня 2021, 11:01

Поліція Литви тролінгом відповіла на повідомлення про нібито незаконні дії правоохоронців під час заворушення на акції протесту біля литовського парламенту. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

10 серпня біля будівлі парламенту Литви пройшла акція протесту проти обмежень для невакцинованих, після якої почалися заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ.

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Після цих подій у соціальних мережах налаштовані проти вакцинації люди поширювали повідомлення про нібито незаконні дії поліції. 

У відповідь поліцейські поділилися в соціальній мережі таким повідомленням: "Творцям і послідовникам теорій змови, а також всім, хто в них вірить: якщо 10 серпня поліція використовувала газ з вірусом, то інформуємо, що наступного разу, якщо буде потрібно, будемо використовувати газ з вакциною".

Під час заворушень біля литовського парламенту постраждали 18 правоохоронців. Були затримані 26 осіб, їх підозрюють в організації заворушень, а одного з них - в зберіганні наркотичних або психотропних речовин.

Розпочато також розслідування за статтею 167 Кримінального кодексу Литви про незаконне збирання інформації про життя приватної особи. Це розслідування було розпочато після того, як в соціальних мережах просили за винагороду вказати особи правоохоронців, які брали участь в придушенні заворушень.

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