Полиция Литвы ответила троллингом на распространение фейков: "Применим газ с вакциной"

Полиция Литвы троллингом ответила на сообщение о якобы незаконных действиях правоохранителей во время беспорядков на акции протеста у литовского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

10 августа у здания парламента Литвы прошла акция протеста против ограничений для невакцинированных, после которой начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ.

После этих событий в социальных сетях настроенные против вакцинации люди распространяли сообщения о якобы незаконных действиях полиции.

В ответ полицейские поделились в социальной сети таким сообщением: "Создателям и последователям теорий заговора, а также всем, кто в них верит если 10 августа полиция использовала газ с вирусом, то информируем, что в следующий раз, если потребуется, будем использовать газ с вакциной".

Во время беспорядков у литовского парламента пострадали 18 правоохранителей. Были задержаны 26 человек, их подозревают в организации беспорядков, а одного из них - в хранении наркотических или психотропных веществ.

Начато также расследование по статье 167 Уголовного кодекса Литвы о незаконном сборе информации о жизни частного лица. Это расследование было начато после того, как в социальных сетях просили за вознаграждение указать лица правоохранительных органов, участвовавших в подавлении беспорядков.