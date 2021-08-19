Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

Стали известны участники первого саммита "Крымской платформы"

Правительство Германии назначило уполномоченного по транзиту газа через Украину

Байден допустил продление срока пребывания войск США в Афганистане






Полиция Литвы ответила троллингом на распространение фейков: "Применим газ с вакциной"

Четверг, 19 августа 2021, 11:01

Полиция Литвы троллингом ответила на сообщение о якобы незаконных действиях правоохранителей во время беспорядков на акции протеста у литовского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

10 августа у здания парламента Литвы прошла акция протеста против ограничений для невакцинированных, после которой начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ.

Читайте также
В Литве начали действовать новые ограничения для людей без "паспорта возможностей"

После этих событий в социальных сетях настроенные против вакцинации люди распространяли сообщения о якобы незаконных действиях полиции.

В ответ полицейские поделились в социальной сети таким сообщением: "Создателям и последователям теорий заговора, а также всем, кто в них верит если 10 августа полиция использовала газ с вирусом, то информируем, что в следующий раз, если потребуется, будем использовать газ с вакциной".

Во время беспорядков у литовского парламента пострадали 18 правоохранителей. Были задержаны 26 человек, их подозревают в организации беспорядков, а одного из них - в хранении наркотических или психотропных веществ.

Начато также расследование по статье 167 Уголовного кодекса Литвы о незаконном сборе информации о жизни частного лица. Это расследование было начато после того, как в социальных сетях просили за вознаграждение указать лица правоохранительных органов, участвовавших в подавлении беспорядков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Коронавирус
powered by lun.ua