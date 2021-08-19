Возле Капитолия эвакуировали несколько зданий из-за угроз взрывом

В Вашингтоне полиция проверяет угрозы о бомбе рядом с Капитолием и ведет переговоры с мужчиной, который заявил о ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Полиция Капитолия сообщила, что проверяет подозрительный грузовик рядом с библиотекой Конгресса. Эвакуировали офисные здания Кэннона, Джефферсона и Мэдисона. У Конгресса сейчас не сессионная неделя и большинство членов Конгресса не находятся в здании.

Начальник полиции Капитолия Томас Мангер рассказал, что все началось около 9 утра, когда мужчина запарковал грузовик на тротуаре рядом с библиотекой Конгресса. Он заявил, что в его грузовике и якобы еще нескольких машинах рядом заложена взрывчатка.

Мотивы злоумышленника сейчас неизвестны. Сообщается, что он запускал стрим со своего телефона, в котором говорил о "революции" и требовал телефонного разговора с президентом Джо Байденом.

Зона вокруг библиотеки перекрыта, закрыли также ближайшую станцию ​​метро.

В начале апреля у Капитолия произошли таран авто и стрельба, в результате которой погиб нападающий и один полицейский.