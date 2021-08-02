Суд ЄС позбавив недоторканості колишнього лідера Каталонії

Суд Європейського союзу залишив чинним рішення Європейського парламенту про зняття недоторканності з колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона і двох його союзників, що підтримують незалежність Каталонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Це рішення скасовує червневу постанову, згідно з якою каталонські політики тимчасово відновили правовий захист, що надається членам Європарламенту.

Пучдемон разом з колишніми регіональними міністрами Каталонії Тоні Коміном і Кларою Понсаті розшукуються в Іспанії за звинуваченням у підбурюванні до заколоту після спроби каталонського регіону отримати незалежність за допомогою референдуму, який, як постановив Мадрид, був неконституційним.

У березні Європарламент проголосував за позбавлення їх імунітету, але політики подали апеляцію до суду, стверджуючи, що їм загрожує тюремне ув'язнення, яке завадить їм виконувати свій мандат як обраним європейським законодавцям.

Суд ЄС у своєму рішенні відхилив твердження про те, що Пучдемону, який живе в Брюсселі після втечі з Іспанії в 2017 році, і його колегам загрожує неминучий арешт.

"Немає ніяких підстав вважати, що бельгійські судові органи або влада іншої держави-члена могли виконати європейські ордери на арешт, видані проти депутатів, і передати їх іспанській владі", - заявив суд.

Але суд додав, що політики все ще можуть знову висунути свою вимогу про відновлення імунітету, якщо влада вчинить заходи для їх арешту і стане "досить імовірним", що вони будуть відправлені в Іспанію.

Минулого місяця Мадрид помилував дев'ятьох каталонських політиків, ув'язнених за організацію референдуму в 2017 році, і звільнив їх від тривалих тюремних термінів.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі.