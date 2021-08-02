Суд ЕС лишил неприкосновенности бывшего лидера Каталонии

Суд Европейского Союза оставил в силе решение Европейского парламента о снятии неприкосновенности с бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и двух его союзников, поддерживающих независимость Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Это решение отменяет июньское постановление, согласно которому каталонские политики временно возобновили правовую защиту, предоставляемую членам Европарламента.

Пучдемон вместе с бывшими региональными министрами Каталонии Тони Комином и Кларой Понсати разыскиваются в Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу после попытки каталонского региона получить независимость посредством референдума, который, как постановил Мадрид, был неконституционным.

В марте Европарламент проголосовал за лишение их иммунитета, но политики подали апелляцию в суд, утверждая, что им грозит тюремное заключение, которое помешает им выполнять свой мандат как избранным европейским законодателям.

Суд ЕС в своем решении отклонил утверждение о том, что Пучдемону, который живет в Брюсселе после побега из Испании в 2017 году, и его коллегам грозит неминуемый арест.

"Нет никаких оснований считать, что бельгийские судебные органы или власти другого государства-члена могли выполнить европейские ордера на арест, выданные против депутатов, и передать их испанским властям", - заявил суд.

Но суд добавил, что политики все еще могут снова выдвинуть свое требование о восстановлении иммунитета, если власть поступит меры для их ареста и станет "весьма вероятным", что они будут отправлены в Испанию.

В прошлом месяце Мадрид помиловал девять каталонских политиков, заключенных за организацию референдума в 2017 году, и освободил их от длительных тюремных сроков.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме.