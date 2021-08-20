В Італії закінчилась скандальна рейв-вечірка, що попри заборону тривала 6 днів

В Італії на шостий день закінчилась нелегальна рейв-вечірка, що проходила біля міста Вітербо на північ від Рима.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

На день 19 серпня на місці вже нікого не залишилось, на території рейву продовжують наводити лад.

"Глава МВС Ламорджезе дотрималася своєї обіцянки звільнити територію до сьогодні", - повідомив мер найближчого містечка Валентано.

Наскільки відомо, вечірка закінчилась фактично без силового втручання - ще в ніч на четвер з території виїхала значна кількість учасників. На виїзді поліція ідентифікувала понад 3000 осіб.

За увесь час вечірки сталася одна смерть за нез’ясованих обставин - хлопця знайшли мертвим в озері - і щонайменш три алкогольні отруєння. Двох людей госпіталізували у четвер "в стані надмірного збудження".

Поліція Вітербо заявила про вилучення двох мікроавтобусів з акустичним обладнанням, один нібито належить громадянам Нідерландів, ще один - італійцям.

Вечірка почалась в ніч з 13 на 14 серпня, хоча її проведення не дозволяли. На неї з’їхалась молодь з усієї Європи, кількість учасників могла перевищувати 6000 осіб. Поліція не наважилась силою розганяти зібрання, побоюючись, що сутички можуть спричинити гірші наслідки, ніж сама вечірка, і лише не пропускала на територію нових учасників.

Нагадаємо, під Новий рік схожа ситуація виникла у Франції - там не могли зупинити підпільну вечірку на 2000 осіб, яку організували у розпал жорсткого локдауну.