В Италии закончилась скандальная рейв-вечеринка, несмотря на запрет, длившаяся 6 дней

В Италии на шестой день закончилась нелегальная рейв-вечеринка, которая проходила возле города Витербо к северу от Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В настоящее время на месте уже никого не осталось, на территории рейва продолжают наводить порядок.

"Глава МВД Ламорджезе сдержала свое обещание освободить территорию к сегодняшнему дню", - сообщил мэр ближайшего городка Валентано.

Насколько известно, вечеринка закончилась фактически без силового вмешательства - еще в ночь на четверг с территории выехало значительное число участников. На выезде полиция идентифицировала более 3000 человек.

За все время вечеринки произошла одна смерть при невыясненных обстоятельствах - парня нашли мертвым в озере - и минимум три алкогольных отравления. Двух человек госпитализировали в четверг "в состоянии чрезмерного возбуждения".

Полиция Витербо заявила об изъятии двух микроавтобусов с акустическим оборудованием, один якобы принадлежит гражданам Нидерландов, еще один - итальянцам.

Вечеринка началась в ночь с 13 на 14 августа, хотя ее проведение не разрешили. На нее съехалась молодежь со всей Европы, количество участников могло превышать 6000 человек. Полиция не решилась силой разгонять собрание, опасаясь, что столкновения могут повлечь худшие последствия, чем сама вечеринка, и только не пропускала на территорию новых участников.

Напомним, под Новый год похожая ситуация возникла во Франции - там не могли остановить подпольную вечеринку на 2000 человек, которую организовали в разгар жесткого локдауна.