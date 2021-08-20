Фінляндія відправить у Кабул військових для підтримки евакуації

Фінляндія готується відправити в аеропорт Кабула "кілька десятків" своїх військових для підтримки евакуації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто у четвер підтвердив, що Фінляндія готується відправити підкріплення в аеропорт.

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"У Кабулі на місці потрібні військові, які будуть допомагати захистити наших громадян і допомагати організовувати евакуацію", - розповів він.

За останніми даними, з Афганістану евакуювали 34 фінів, з них 18 вже прибули додому. Очікують евакуації ще понад 60 людей.

Міністр оборони Антті Кайкконен розповів, що військові вирушать зі зброєю і є контрактниками збройних сил. Вони будуть працювати на території аеропорту щонайменш кілька днів. Відправляти їх планують якнайшвидше після того, як закінчаться всі погоджувальні процедури.

Кайкконен зазначив, що від "Талібану" немає прямої загрози для військових, що знаходяться в аеропорту, але потенційного загострення ситуації не можна виключати.

Раніше про перекидання до Кабулу своїх військових повідомила Польща.

Як відомо, з 15 серпня, відколи влада в Афганістані остаточно перейшла до "Талібану", країни ЄС закрили свої посольства та евакуюють дипломатів і місцевих співробітників. В аеропорту утворився хаос через величезну кількість охочих втекти з країни, щонайменш 12 людей загинули. Останніми днями на шляху до аеропорту доводиться проходити блокпости "Талібану".



