Финляндия отправит в Кабул военных для поддержания эвакуации

Финляндия готовится отправить в аэропорт Кабула "несколько десятков" своих военных для поддержки эвакуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто в четверг подтвердил, что Финляндия готовится отправить подкрепление в аэропорт.

"В Кабуле на месте нужны военные, которые будут помогать защитить наших граждан и помогать организовывать эвакуацию", - рассказал он.

По последним данным, из Афганистана эвакуировали 34 финнов, из них 18 уже прибыли домой. Ожидается эвакуации еще более 60 человек.

Министр обороны Антти Кайкконен рассказал, что военные отправятся с оружием и является контрактниками вооруженных сил. Они будут работать на территории аэропорта минимум несколько дней. Отправлять предполагают быстрее после того, как закончатся все согласительные процедуры.

Кайкконен отметил, что от "Талибана" нет прямой угрозы для военных, находящихся в аэропорту, но потенциального обострения ситуации нельзя исключать.

Ранее о переброске в Кабул своих военных сообщила Польша.

Как известно, с 15 августа, с тех пор власть в Афганистане окончательно перешла к "Талибану", страны ЕС закрыли свои посольства и эвакуируют дипломатов и местных сотрудников. В аэропорту образовался хаос из-за огромного количества желающих бежать из страны, как минимум 12 человек погибли. В последние дни на пути к аэропорту приходится проходить блокпосты "Талибана".