У Греції майже впорались з пожежами, що спалахнули біля Афін на початку тижня

Лісові пожежі на заході Аттики в районі Віліа, що тривають з початку тижня, в цілому взяли під контроль, загрози для населених пунктів вже немає.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це заявив міністр цивільного захисту Міхаліс Хризохоїдіс.

Залишається активним фронт пожежі в районі гори Патерас, що на захід від Афін. Його просування вночі стримали.

Пожежники побоюються повторного розгорання вогню там, де пожежу вже приборкали. На місці залишається значна команда, щоб відреагувати, якщо такі випадки почнуться.

Над вигорілою місцевістю ведуть спостереження дрони, передаючи зображення з усіх ділянок.

Залучені загалом 461 грецький пожежник, 166 техніки. Допомагають також 143 вогнеборці з Польщі з 46 машинами, 10 армійських підрозділів зі своєю технікою та пожежники-волонтери.

Причиною настільки тривалої боротьби з пожежею називають особливо густу рослинність та аномально суху й спекотну погоду.

Protothema зазначає, що вночі зайнялася пожежа також в районі муніципалітету Кератеа, що на південь від Афін. Підозрюють, що причиною став підпал.

Хоча в Греції через спекотну і суху погоду влітку часто відбуваються лісові пожежі, в цьому році по всій країні спалахнули сотні пожеж через особливо тривалу і сильну хвилю тепла.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс 12 серпня назвав пожежі найбільшою екологічною катастрофою, яку Греція бачила за останні десятиліття.

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