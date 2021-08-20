В Греции почти справились с пожарами, вспыхнувшими возле Афин в начале недели

Лесные пожары на западе Аттики в районе Вилиа, продолжающиеся с начала недели, в целом взяли под контроль, угрозы для населенных пунктов уже нет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом заявил министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис.

Остается активным фронт пожара в районе горы Патерас, что к западу от Афин. Его продвижение ночью сдержали.

Пожарные опасаются повторного возгорания там, где пожар уже ликвидировали. На месте остается значительная команда, чтобы отреагировать, если такие случаи начнутся.

Над выгоревшей местностью ведут наблюдение дроны, передавая изображение со всех участков.

Привлеченные в общем 461 греческий пожарный, 166 техники. Помогают также 143 пожарных из Польши с 46 машинами, 10 армейских подразделений со своей техникой и пожарные-волонтеры.

Причиной столь длительной борьбы с пожаром называют особенно густую растительность и аномально сухую и жаркую погоду.

Protothema отмечает, что ночью начался пожар также в районе муниципалитета Кератея, что к югу от Афин. Подозревают, что причиной стал поджог.

Хотя в Греции из-за жаркой и сухой погоды летом часто происходят лесные пожары, в этом году по всей стране вспыхнули сотни пожаров из-за особенно длительной и сильной волны тепла.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис 12 августа назвал пожара крупнейшей экологической катастрофой, которую Греция видела за последние десятилетия.

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