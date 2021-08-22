Канцлер Австрії не хоче приймати більше біженців з Афганістану

Канцлер Австрії Себастіан Курц не хоче надавати захист більшій кількості біженців з Афганістану, незважаючи на захоплення країни талібами.

Про це Курц сказав в інтерв'ю телеканалу PULS 4, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"Я не вважаю, що ми повинні приймати більше людей в Австрії, якраз навпаки", - сказав Курц в інтерв'ю, яке транслюватиметься пізніше в неділю.

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Австрія, де вже мешкає понад 40 тисяч афганців, приймає другу за величиною афганську громаду в ЄС у відношенні до власного населення.

Курц послідовно виключав можливість прийому нових афганців у країні. "За мого канцлерства такого не буде", - сказав він.

Курц також згадав про "особливо складну інтеграцію" біженців. "Приймати людей, які не можуть бути інтегровані, - величезна проблема для нас як країни", - сказав австрійський канцлер.

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Курц не заперечував жорстокості "Талібану" і жахливих умов життя в Афганістані, тому закликав міжнародне співтовариство зробити все, щоб поліпшити ситуацію в країні.

Курц повторив пропозицію про те, щоб люди з Афганістану отримували допомогу в сусідніх країнах. Він особливо виділив Туркменістан і Узбекистан. За його словами, ЄС повинен підтримати країни регіону у цьому зв’язку.

Нагадаємо, США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

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