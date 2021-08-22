Канцлер Австрии не хочет принимать больше беженцев из Афганистана
Канцлер Австрии Себастьян Курц не хочет предоставлять защиту большему количеству беженцев из Афганистана, несмотря на захват страны талибами.
Об этом Курц сказал в интервью телеканалу PULS 4, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.
"Я не считаю, что мы должны принимать больше людей в Австрии, как раз наоборот", - сказал Курц в интервью, которое будет транслироваться позже в воскресенье.
Австрия, где уже проживает более 40 000 афганцев, принимает вторую по величине афганскую общину в ЕС в отношении собственного населения.
Курц последовательно исключал возможность принятия новых афганцев в стране. "При моем канцлерстве такого не будет", - сказал он.
Курц также вспомнил об "особо сложной интеграции" беженцев. "Принимать людей, которые не могут быть интегрированы, - огромная проблема для нас как страны", - сказал австрийский канцлер.
Курц не оспаривал жестокость "Талибана" и ужасных условий жизни в Афганистане, поэтому призвал международное сообщество сделать все, чтобы улучшить ситуацию в стране.
Курц повторил предложение о том, чтобы люди из Афганистана получали помощь в соседних странах. Он особо выделил Туркменистан и Узбекистан. По его словам, ЕС должен поддержать страны региона в этой связи.
Напомним, США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.