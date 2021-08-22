Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Меркель пояснила свою відсутність на "Кримській платформі"

Австрія подарує Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Соціал-демократи наздогнали блок Меркель за 5 тижнів до виборів

Анексований Крим очима німецького фотографа






Австрія подарує Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Неділя, 22 серпня 2021, 13:08

Австрія безоплатно вирішила передати  Україні 500 000 доз вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. 

Про це пише портал ​​nachrichten.at, повідомляє "Європейська правда". 

Перші 250 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україну у понеділок одночасно з візитом міністра закордонних справ Александра Шалленберга, який прибуде для участі у саміті "Кримської платформи".

Читайте також
Литва відправила в Україну ще 46 тисяч доз вакцини AstraZeneca 

Друга половина партії вакцин повинна бути доставлена восени.

Австрія не зможе поставити крапку у боротьбі з пандемією, "якщо люди, що живуть в безпосередній близькості до Європи, не будуть вакциновані", - прокоментував глава МЗС Австрії Шалленберг. 

Як повідомлялося, у суботу 21 серпня Німеччина перед візитом Меркель передала Україні 1,5 млн доз вакцин.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні проведено 8 165 319 щеплень. Повністю імунізовані та отримали дві дози 3 108 251.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Вакцини
powered by lun.ua