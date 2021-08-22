Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке этой осенью

Премьер-министр Швеции Стефан Левен уйдет с должности лидера Социал-демократической рабочей партии и премьер-министра страны в ноябре.

Об этом он заявил в своем выступлении в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Глава шведского правительства объяснил, что это решение "созревало некоторое время".

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"Я был председателем партии 10 лет, премьер-министром - 7 лет. Но всему приходит конец. Я хочу создать своему преемнику лучшие условия", - сказав он.

"Я сообщил исполнительному комитету партии и председателю комитета по выдвижению кандидатур, что хочу оставить должность председателя партии на партийном съезде в ноябре, а затем также прошу быть уволенным с должности премьер-министра", - добавил Левен.

Ранее этим летом Левен стал первым премьер-министром Швеции в истории, которому объявили вотум недоверия. Это случилось после ссоры по контролю за арендой жилья.

Однако оппозиция не смогла сформировать дееспособную коалицию, потому Левен снова вернулся на должность, всего через две недели.

64-летний Стефан Левен пришел в политику после того, как возглавил один из самых влиятельных профсоюзов Швеции, IF Metall, после карьеры сварщика.