Зеленский обсудил с Эрдоганом Крым и освобождение удерживаемых РФ крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.

Об этом шла речь в телефонном разговоре Зеленского с Эрдоганом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины отдельно обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация", - говорится в сообщении пресс-службы.

В разговоре речь шла также о саммите Крымской платформы, на котором Турцию представит глава МИД, отметили в ОП.

По данным прессслужбы президента Украины, Эрдоган выразил убеждение, что "Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", и особо подчеркнул, что позиция Турецкой республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнанию незаконной аннексии Крыма остается неизменной.

"Спасибо за вашу солидарность с украинским народом и такую ​​четкую и последовательную позицию. Она крайне важна для нас. Особенно сегодня, накануне запуска Крымской платформы", - отметил Владимир Зеленский.

В офисе турецкого президента сообщили, что Эрдоган высказал поздравления с 30-летием Независимости Украины, сказав, что обе страны будут продолжать развивать свое стратегическое сотрудничество во всех сферах, от безопасности до оборонной промышленности, от туризма до торговли.

Напомним, в учредительном саммите Крымской платформы примут участие все 30 стран-членов НАТО.

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