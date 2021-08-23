Міністри енергетики України, США і Німеччини зібрались на полях Кримської платформи

У рамках саміту Кримської платформи в понеділок у Києві стартувала тристороння зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельнік, пише "Європейська правда".

За словами дипломата, зустріч ініціювала Україна. Напередодні на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччина Ангелою Меркель її анонсував президент Володимир Зеленський.

За словами президента, на зустрічі обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну. "Я хочу зрозуміти, що отримуватиме Україна, і що вона може втратити після 2024 року, хто і які гарантії дасть Україні", - сказав президент.

Зустріч міністрів енергетики відбувається після досягнення домовленостей між США і Німеччиною щодо завершення будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який Україна вважає загрозою своїй безпеці.

За угодою між Вашингтоном та Берліном, Німеччина зобов'язалась використовувати "всі наявні важелі" для сприяння продовженню на 10 років угоди України про транзит газу з Росією.

Під час візиту до Москви 20 серпня канцлерка Німеччина Ангела Меркель на переговорах з президентм РФ Владіміром Путіним підняла питання продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня Меркель заявила, що Берлін виступатиме за нові санкцій проти Роcії, якщо та використовуватиме газопровід "Північний потік-2" як зброю.

Як відомо, дія чинної угоди "Нафтогазу" та "Газпрому" про транзит російського газу до ЄС територією України, підписаної наприкінці 2019 року, закінчується 31 грудня 2024 року. Росія не має жодних юридичних зобов’язань використовувати українську трубу, починаючи з 2025 року.