Министры энергетики Украины, США и Германии собрались на полях Крымской платформы

В рамках саммита Крымской платформы в понедельник в Киеве стартовала трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, Германии и США.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

По словам дипломата, встречу инициировала Украины. Накануне на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель ее анонсировал президент Владимир Зеленский.

По словам президента, на встрече будут обсуждаться вопросы транзита газа через Украину. "Я хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, кто и какие гарантии даст Украине", - сказал президент.

Встреча министров энергетики происходит после достижения договоренностей между США и Германией по завершению строительства спорного газопровода "Северный поток-2", который Украина считает угрозой своей безопасности.

По соглашению между Вашингтоном и Берлином, Германия обязалась использовать "все имеющиеся рычаги" для содействия продлению на 10 лет соглашения Украины о транзите газа с Россией.

Во время визита в Москву 20 августа канцлер Германия Ангела Меркель на переговорах с президентм РФ Владимиром Путиным подняла вопрос продления транзита российского газа через Украину после 2024 года.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа Меркель заявила, что Берлин будет выступать за новые санкции против Роcии, если она будет использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия.

Как известно, действие текущего соглашения "Нафтогаза" и "Газпрома" о транзите российского газа в ЕС по территории Украины, подписанного в конце 2019 года, заканчивается 31 декабря 2024 года. Россия не имеет никаких юридических обязательств использовать украинскую трубу, начиная с 2025 года.