В уряді Франції запевнили, що підозрілі люди серед евакуйованих з Кабула - "поодинокий випадок"

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен заперечив помилки в організації евакуації з Кабула з точки зору перевірки людей, яких допускають на рейси - про що почали заявляти праві сили після звістки, що п’ятьох евакуйованих з Кабула помістили під нагляд через можливі зв’язки з "Талібаном".

"Провалу не було… Ми хотіли, щоб усі афганці, що покинули Кабул, пройшли через французьку військову базу в Абу-Дабі, щоб служби безпеки могли їх перевірити, - пояснив міністр. - Ми знаємо кожну людину, що прибула на територію Франції за допомогою наших військових", - скзаав він.

Речник уряду Габріель Атталь також заявив, що в уряді "не ризикуватимуть безпекою французьких громадян".

"Ми задіюємо усі засоби, щоб перевіряти, хто прибуває на нашу територію", - запевнив Атталь.

У той же час, керівник Офісу імміграції та інтеграції Дідьє Леші сказав, що є певний ризик проникнення у Францію поміж евакуйованих афганців осіб, близьких до "Талібану".

За даними Міноборони Франції, з початку евакуації до країни з Афганістану вивезли близько сотні францудів та понад 1500 громадян Афганістану. Серед них - співробітники посольства і люди, що тісно співпрацювали з західними країнами, члени громадських організацій, митці, журналісти. З них багато виїхали родинами.

Як повідомлялося, п’ятьох вивезених до Франції громадян Афганістану взяли під нагляд через можливі зв’язки з "Талібаном", а одного з них - під варту після порушення вимог нагляду.

На одному з евакуаційних рейсів Данії з Кабула виявили засудженого члена кримінальної групи, якого Копенгаген депортував 12 липня.