В правительстве Франции прокомментировали случай с заверили, что подозрительные люди среди эвакуированных из Кабула - "единичный случай"

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен отрицает ошибки в организации эвакуации из Кабула с точки зрения проверки людей, которых допускают на рейсы - о чем начали заявлять правые силы после известия, что пятерых эвакуированных из Кабула поместили под наблюдение из-за возможных связей с "Талибаном".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Провала не было ... Мы хотели, чтобы все афганцы, покинувшие Кабул, прошли через французскую военную базу в Абу-Даби, чтобы службы безопасности могли их проверить, - пояснил министр. - Мы знаем каждого человека, прибышегоа на территорию Франции с помощью наших военных ", - сказал он.

Представитель правительства Габриэль Атталь также заявил, что в правительстве "не будут рисковать безопасностью французских граждан".

"Мы задействуем все средства, чтобы проверять, кто прибывает на нашу территорию", - заверил Атталь.

В то же время, руководитель Офиса иммиграции и интеграции Дидье Леши сказал, что есть определенный риск проникновения во Францию среди эвакуированных афганцев лиц, близких к "Талибану".

По данным Минобороны Франции, с начала эвакуации в страну из Афганистана вывезли около сотни францудив и более 1500 граждан Афганистана. Среди них - сотрудники посольства и люди, тесно сотрудничавшие с западными странами, члены общественных организаций, художники, журналисты. Из них многие выехали семьями.

Как сообщалось, пятерых вывезенных во Францию ​​граждан Афганистана взяли под надзор из-за возможных связей с "Талибаном", а одного из них - под стражу после нарушения требований надзора.

На одном из эвакуационных рейсов Дании из Кабула обнаружили осужденного члена криминальной группы, которого Копенгаген депортировал 12 июля.