Головне з резонансного інтерв'ю президентки Естонії про Україну

"Європейська правда" поспілкувалася з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд у Києві 23 серпня, відразу після завершення саміту Кримської платформи. Ця розмова виявилася дуже відмінною від нашого попереднього інтерв’ю, що мало місце два роки тому.

Формулювання можуть здивувати вас жорсткістю. Визнаючи, що реформи все ж рухаються, президентка кілька разів повторила, що радить своєму бізнесу не вкладати гроші в Україну, тільки торгувати з нею.

Головні тези інтерв’ю з президенткою Естонії:

"Не можна прирівнювати російську та радянську окупацію";

"Кримська платформа не дозволяє забути про Крим… Але я закликаю набратися терпіння усіх, хто чекає на швидке рішення. Бо швидке рішення можливе лише у разі, якщо ви здаєтеся";

"Вам знадобиться, напевно, з 20 років, поки ви дійдете до готовності [вступити в ЄС]. Тому, можливо, справді є сенс знайти якийсь проміжний варіант, який допоможе Україні, Молдові чи Грузії".

Також президентка Естонії вважає, що відновлення територіальної цілісності є передумовою для вступу в Альянс;

"Я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте в Україну".

Керсті Кальюлайд детально розповіла своє бачення реформ в Україні, яка "повна нюансів", та назвала пріоритет - реформу правосуддя. Хоча є і позитивні сфери: "Є питання, у яких Україна і зараз рухається вперед, як-от запровадження системи "Трембіта" (система обміну даними між державними базами даних, яка забезпечує електронне врядування та надання державних і публічних послуг громадянам. – ЄП). І ваша система навіть краще за естонську X-road".

Це та багато іншого - у інтерв’ю президентки Естонії для "Європейської правди".