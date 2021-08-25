Главное из резонансного интервью президента Эстонии об Украине

"Европейская правда" пообщалась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве 23 августа, сразу после завершения саммита Крымской платформы. Этот разговор очень отличался от нашего предыдущего интервью, которое было два года назад.

Формулировки могут удивить вас жесткостью. Признавая, что реформы все же двигаются, президент несколько раз повторила, что советует своему бизнесу не вкладывать деньги в Украину, только торговать с ней.

Главные тезисы интервью с президентом Эстонии:

"Нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию";

"Крымская платформа не позволяет забыть о Крыме ... Но я призываю набраться терпения всех, кто ждет быстрое решение. Потому что быстрое решение возможно лишь в случае, если вы сдаетесь";

"Вам понадобится, наверное, 20 лет, пока вы дойдете до готовности [вступить в ЕС]. Поэтому, наверное, имеет смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдове или Грузии".

Также президент Эстонии считает, что восстановление территориальной целостности является предпосылкой для вступления в Альянс;

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в Украину".

Керсти Кальюлайд подробно рассказала свое видение реформ в Украине, которая "полная нюансов", и назвала приоритет - реформа правосудия. Хотя есть и положительные сферы: "Есть вопросы, в которых Украина и сейчас движется вперед, например введение системы "Трембита" (система обмена данными между государственными базами данных, которая обеспечивает электронное управление и предоставление государственных и общественных услуг гражданам. - ЕП). И ваша система даже лучше эстонской X-road".

Это и многое другое - в интервью президента Эстонии для "Европейской правды".