ЄСПЛ закликав Польщу і Латвію допомогти мігрантам на кордоні з Білоруссю

Європейський суд з прав людини закликав уряди Польщі та Латвії втрутитися і допомогти мігрантам, які отаборилися на кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті суду.

"Суд постановив, без шкоди для будь-яких зобов'язань, які Білорусь може мати відповідно до міжнародного права щодо становища заявників, застосувати Правило 39 і зажадати від влади Польщі та Латвії забезпечити всіх заявників їжею, водою, одягом, адекватною медичною допомогою і, по можливості, тимчасовим притулком", - йдеться в рішенні.

Водночас суд пояснив, що цей захід не слід розуміти як такий, що вимагає, щоб Польща або Латвія дозволили заявникам в'їзд на свою територію.

Рішення було винесено за підсумками розгляду двох справ від громадян Афганістану та Іраку, які знаходяться на кордоні Білорусі.

Тимчасове регулювання буде чинним три тижні, до 15 вересня включно.

Польський благодійний фонд біженців Ocalenie Foundation раніше повідомив, що 25 мігрантів у таборі нездужають, а 12 - серйозно хворі. У них немає питної води і їжі.

Раніше у Раді Європи заявили, що попри роль Білорусі у масовій появі нелегальних мігрантів на кордонах Польщі, країна не має залишати їх у безвихідній ситуації без можливості попросити про притулок.

Нагадаємо, в середині минулого тижня з’явились перші повідомлення про мігрантів, що застрягли на кордоні з білоруського боку в районі села Уснаж-Гурни і влаштували там табір. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись назад.